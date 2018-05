Bonifica del SIN area ex Sitoco di Orbetello.

Orbetello: In riferimento a quanto apparso sui media locali, relativamente alla bonifica dell’ex “Area Sitoco” ad Orbetello, la federazione provinciale di Fratelli d’Italia, tramite il suo portavoce Fabrizio Rossi, prende posizione e plaude all’operato dell’Amministrazione Comunale di Orbetello e dell’Assessore Luca Minucci.

La nota pubblicata in questi giorni sui media locali riportava quanto segue: “Relativamente all’accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse Nazionale di Orbetello area ex Sitoco, firmato dal Ministero dell’Ambiente, dalla Regione Toscana, dal Comune di Orbetello e dal Comune di Monte Argentario”, - così inizia la nota – “il Sindaco del Comune di Orbetello ha indicato come componente della cabina di regia, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, l’Assessore all’Ambiente Luca Minucci”.

La nota del Comune di Orbetello poi continuava così: “Per quanto riguarda questo accordo le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi disciplinati nel presente accordo sono a pari ad € 34.505.970,00 di cui € 17.038.455,35 di immediata attuazione e € 17.467.514,65 da programmare. La Regione Toscana è il soggetto responsabile unico dell’attuazione e quindi beneficiaria delle risorse, responsabile del controllo e del monitoraggio per la realizzazione degli interventi”.

Terminava così la nota dell’Amministrazione lagunare: “La cabina di regia di cui farà parte l’Assessore Luca Minucci sarà composta anche dal rappresentante del Comune di Monte Argentario, dalla Regione Toscana e dal Direttore Direzione Generale della salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’Ambiente, tale cabina avrà come funzioni, tra le altre, di monitorare e vigilare sull’attuazione del programma degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi di realizzazione e l’individuazione degli interventi prioritari relativamente alle risorse da programmare”. Quindi, come federazione provinciale di Fratelli d’Italia possiamo affermare che con questo importante incarico ricevuto dal nostro esponente e Assessore all’Ambiente del comune di Orbetello Luca Minucci, quando viene attuata e fatta “buona amministrazione”, il lavoro svolto a favore di tutta la cittadinanza viene riconosciuto e premiato.

Fabrizio Rossi

Portavoce Provinciale

Fratelli d’Italia - Grosseto