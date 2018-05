FdI: 'Sosteniamo Magliano Comune Aperto e il Centrodestra'

Grosseto: La federazione provinciale di Fratelli d’Italia – Grosseto in un quadro di coesione con le altre forze politiche che fanno capo al centro-destra, appoggia alle prossime elezioni amministrative la lista “Magliano Comune Aperto”, che ha come candidato Diego Cinelli Sindaco. Continua la nota di FDI-Grosseto: “Magliano Comune Aperto è una lista formata da persone del territorio e della società civile che vogliono impegnarsi per il bene di Magliano in Toscana.

Per questo motivo che Fratelli d’Italia darà tutto il suo apporto alla lista e al candidato sindaco”. Termina così la nota di Fratelli d’Italia: “Invitiamo tutti i cittadini ed elettori del Comune maglianese a sostenerne la lista e la candidatura di Diego Cinelli alle amministrative del prossimo 10 giugno”.

"Percorreremo tanti chilometri, ci presenteremo ai maremmani con la nostra faccia, guardandoci negli occhi e non saremo solo di passaggio nelle città, nei paesi e nelle contrade nelle quali, con generosità" conclude Fabrizio Rossi di Fratelli d’Italia Grosseto.