Pci Follonica, societÃ  sempre piÃ¹ violenta

Pci Follonica, società sempre più violenta

Dichiarazione della Segreteria comunale del PCI di Follonica



Follonica: Quanto accaduto ier a Follonica, accade da anni in altre città. In molti casi si tratta di guerre tra mafie e controllo dei poter dello spacci, delle prostituzione.

In Maremma e in particolare a Follonica, dopo le recenti notizie sul sistema malavitoso organizzato da un commercialista della città, ora scoppia un altro caso di raptus con tanto di sparatoria. La nostra società é allo sbando, senza più riferimenti, valori, ideali culturali e soprattutto non c'è più solidarietà. Una società che vive di egoismi e paure.

La violenza non si cambia con una manifestazione, si cambia con il porre attenzione ai problemi sociali, alla reintroduzione di leggi che riportino giustizia e certezza della pena. Invece, continuiamo ad assistere al naufragio della giustizia e alle mille prescrizioni. Diciamo anche un no grande a chi vuole eliminare l'ergastolo e il 41 bis. C'è bisogno di pene certe e leggi chiare.

Il ruolo dei partiti era anche quello aiutare, ascoltare e dare soluzioni. Oggi, tutto é stravolto e tutti noi siamo sempre più soli e abbandonati dalle istituzioni. Diciano no alla violenza di ieri a Follonica, ma non dimentichiamo la violenza di alcuni stati come gli Usa verso altri stati, verso migliaia di uomini, donne e bambini. La violenza porta altra violenza. La manifestazione di oggi doveva essere estesa a tutte le città e istituzioni italiane per dire basta a questa società e si alla pace.