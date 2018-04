Congratulazioni a Stefano Mugnai, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati

Il parlamentare sarà in Maremma venerdì 13 aprile per festeggiare la vittoria.



Grosseto: "Stefano Mugnai, il coordinatore regionale del nostro partito, è stato nominato vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. Un incarico del quale siamo particolarmente orgogliosi - dice Sandro Marrini coordinatore provinciale Forza Italia Grosseto - e che assume ancor più valore se solo si considera il fatto che Mugnai è l'unico parlamentare di prima nomina tra gli azzurri a essere stato scelto come vicecapogruppo. È il giusto riconoscimento al valore di una persona, prima ancora che a un politico, che si è sempre speso senza risparmio per il proprio territorio, nei vari ruoli che è stato chiamato a ricoprire grazie alla fiducia che i cittadini hanno voluto accordargli. Ottenendo grandi risultati, come dimostrano i fatti.

Proprio con Mugnai, infatti, è nata in Toscana l'onda lunga che ha portato il centrodestra a governare in tanti Comuni, a partire da Grosseto, e poi a portare a Roma una grande squadra di parlamentari azzurri toscani, che adesso si ritrova a guidare insieme con la capogruppo Maria Stella Gelmini e altri validi colleghi del nostro partito. Prima come capogruppo in Consiglio regionale e ora come deputato e coordinatore regionale, in Maremma possiamo continuare a contare su una figura di riferimento che ha sempre combattuto e condiviso le nostre battaglie. E presto avremo l'occasione di ringraziare personalmente Stefano Mugnai: il deputato sarà in Maremma venerdì 13 aprile. Appuntamento alle 20:00 al ristorante Giuncola & Granaiolo, a Rispescia, per una cena della vittoria organizzata dalla coalizione di centrodestra".