Incendi: atto superficiale e irresponsabile della Regione Toscana

Grosseto: "La stagione calda si sta avvicinando con i problemi connessi al verificarsi di incendi che hanno già visto per il 2017 un forte incremento di questi eventi nella provincia di Grosseto - scrivono dalla segreteria del PCI Federazione di Grosseto - con gravi danni all’ambiente e rischi alle persone come si è verificato a Marina, che rischia di ripetersi.

Il messaggio che arriva dalla Regione e dal referente della Regione Toscana non tranquillizza il PCI di Grosseto che anzi lo giudica superficiale e irresponsabile.



Di fronte a quanto avvenuto la scorsa estate con un numero di incendi salito vertiginosamente, facendo trovare il territorio in una vera e propria fase di emergenza, il fatto che nessun potenziamento in termini di personale, mezzi e presidi sia stato previsto e che il piano antincendi sia già stato approntato senza alcuna modifica, sa di beffa per il PCI di Grosseto.

Evidentemente chi, come Fralassi, guarda le cose da Firenze da una comoda scrivania, pianifica le azioni in modo teorico, senza avere cognizione di che cosa rappresenti per un territorio passare una stagione tormentata dagli incendi.

Dopo avere eliminato il Corpo Forestale che, con le proprie competenze di tutela dell’ambiente anche sulla prevenzione degli incendi e dopo avere sottratto alle province le deleghe sulla tutela del territorio e il ruolo di coordinamento degli interventi di protezione civile, realizzando lauti risparmi, nessuna programmazione o investimento aggiuntivi vengono messi in campo per fronteggiare il pericolo di una nuova stagione all’insegna del fuoco.

E come sta avvenendo per tutta una serie di servizi, il principio di sussidiarietà verticale tra istituzioni, si risolve con un appello ai comuni: organizzatevi che, secondo la segreteria del PCI, è una vera e propria beffa e sa molto di arrangiatevi a noi ci interessa meno di nulla.

Le azioni che il PCI pensa, ovviamente in modo ironico, possano essere messe in campo sono rimaste solo quelle di pregare affinché vi sia un’estate fresca e umida e, in alternativa organizzare ritrovi per arcaiche danze della pioggia.

Il territorio di Grosseto per il 2018, se si verificherà un’altra estate torrida e non verrà rivista in modo certo questa impostazione irresponsabile che la Regione impone, si troverà a fronteggiare qualcosa che senz’altro metterà in difficoltà tutti, dai cittadini, ai turisti sino agli operatori economici che saranno costretti a fare i conti contro nuovi disastri ambientali e depauperamento del patrimonio boschivo.

Il PCI di Grosseto chiede al capogruppo del PD Marras di non restare a guardare o limitarsi a prendere atto che tutto va bene, per poi magari prendere a pretesto gli incendi per strumentalizzazioni politiche, ma faccia un intervento che richiami chi incaricato a rendersi conto della realtà e magari lo spinga a muoversi sul territorio per capire di cosa si parla, perché sulle carte è molto facile dare giudizi ma la realtà della provincia di Grosseto è per vastità, complessità e patrimonio boschivo è molto più complicata.

Certamente saremo accusati di allarmismo, concludono dalla segreteria del PCI, ma ci interessa il giusto, perché riteniamo che la tutela della sicurezza dei cittadini, del patrimonio ambientale e boschivo e dell’economia connessa al turismo, siano più importanti dei giudizi che ci potranno cadere addosso.

I giudizi sono solo discorsi ed i discorsi, come si dice in Maremma, li porta via il vento mentre il PCI chiede concretezza dalla Regione Toscana perché i servizi e le competenze sono già stati distrutti, i fondi se li sono tenuti e divisi tra Stato e Regione e non ci sembra giusto che su questo territorio rimangano solo le ceneri lasciate prima di tutto da una politica irresponsabile alle quali rischiano di sommarsi quelle degli incendi".