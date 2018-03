Affluenza alle urne ore 19: in Toscana ha votato alla Camera il 63,88%

Grosseto: L'affluenza in Toscana alle urne delle ore 19, fonte Ministero degli Interni, è stata del 63,88% per i votanti alla Camera, poco più bassa quella in provincia di Grosseto che è stata del 63,06% così distribuita:

COMUNI SEGGI % ore 12 % ore 19 AREZZO 36 su 36 20,36 64,32 FIRENZE 42 su 42 22,76 65,93 GROSSETO 28 su 28 21,22 63,06 LIVORNO 19 su 19 21,29 63,47 LUCCA 33 su 33 19,64 61,73 MASSA-CARRARA 17 su 17 18,99 58,91 PISA 37 su 37 20,55 63,54 PISTOIA 20 su 20 20,41 61,92 PRATO 7 su 7 21,89 65,27 SIENA 35 su 35 21,36 65,55

http://elezioni.interno.gov.it/camera/votanti/20180304/votantiCI09000