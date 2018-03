Affluenza alle urne ore 12: in Toscana ha votato alla Camera il 21,17%

Grosseto: L'affluenza in Toscana alle urne delle ore 12, fonte Ministero degli Interni, è stata del 21,17% per i votanti alla Camera, poco più alta quella in provincia di Grosseto che è stata del 21,22% così distribuita:

ARCIDOSSO 21,14%

CAMPAGNATICO 21,23%

CAPALBIO 23,61%

CASTEL DEL PIANO 18,76%

CASTELL'AZZARA 21,50%

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 23,44%

CINIGIANO 18,91%

CIVITELLA PAGANICO 23,62%

FOLLONICA 19,46%

GAVORRANO 20,98%

GROSSETO 20,88%

ISOLA DEL GIGLIO 24,13%

MAGLIANO IN TOSCANA 19,50%

MANCIANO 22,68%

MASSA MARITTIMA 22,92%

MONTE ARGENTARIO 20,29%

MONTEROTONDO MARITTIMO 23,84%

MONTIERI 27,70%

ORBETELLO 23,56%

PITIGLIANO 21,26%

ROCCALBEGNA 21,29%

ROCCASTRADA 20,27%

SANTA FIORA 20,45%

SCANSANO 23,40%

SCARLINO 21,86%

SEGGIANO 21,46%

SEMPRONIANO 17,61%

SORANO 20,56%

http://elezioni.interno.gov.it/camera/votanti/20180304/votantiCI09000