L’agricoltura va sostenuta sempre, non solo nelle emergenze

Continui flop del governo di centrosinistra. Il settore agricolo è una risorsa per l’Italia, va sostenuto. A fianco delle associazioni di categoria per tutelare il comparto

Grosseto: Forza Italia concorda pienamente con il documento che Coldiretti Grosseto ha presentato ai candidati alle elezioni Politiche del 4 marzo. Etichettatura obbligatoria con indicazione dell’origine della materia prima per tutti i prodotti alimentari, creazione di un solo ministero (come in Francia) che sovrintenda alle politiche del cibo in Italia, meno burocrazia e processi più semplici, nessun segreto sulle importazioni e istituzione di una legge contro i reati agroalimentari.

I cinque punti esposti dall’associazione di categoria trovano l’appoggio di Forza Italia. Causa maltempo, il candidato al Senato, Roberto Berardi, assessore ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, non è potuto essere presente lunedì 26 febbraio agli appuntamenti pre-elezioni organizzati da Coldiretti e Agrinsieme.

“Avrei dovuto partecipare ai due incontri come rappresentante di Forza Italia – spiega Berardi –: purtroppo la neve ha causato molte difficoltà a Orbetello e non potevo lasciare il mio Comune. Ho letto con piacere il documento proposto da Coldiretti: essendo un agricoltore conosco bene le criticità del nostro settore e so che oggi è necessario mettere l’agricoltura al pari di altri settori, come il turismo ad esempio, e non rilegarla a fanalino di coda.

Purtroppo il centrosinistra in questi anni è intervenuto solo in caso di calamità e mai a sostegno della categoria: la Maremma, la Toscana e l’Italia hanno eccellenze nel settore agroalimentare, e lo Stato deve necessariamente investire denaro nel comparto e non intervenire a spot. Il lavoro degli agricoltori va difeso, così come vanno tutelati i prodotti della nostra terra”. Anche la candidata alla Camera dei deputati per Forza Italia, Elisabetta Ripani, aderisce al documento: “Il valore dell’export dell’agroalimentare italiano ha raggiunto la soglia dei 41 miliardi, come ci dicono i dati riportati nel documento di Coldiretti: segno che le nostre eccellenze piacciono anche all’estero.

Proprio per questo Forza Italia promuove da sempre la tutela del Made in Italy, in tutte le sue declinazioni. Vogliamo aumentare i prodotti a chilometro zero nei nostri mercati: sulle tavole degli italiani devono esserci i nostri cibi, dobbiamo sapere da dove provengono e chi coltiva quello che mangiamo. Sosteniamo quindi le aziende all’avanguardia, chi vuole portare in alto il nome della nostra nazione in Italia e nel mondo”.

Per Forza Italia

Roberto Berardi, candidato al Senato

Elisabetta Ripani, candidata alla Camera