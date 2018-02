Geotermia, Marras: 'Parole d’ordine: più ambiente e più lavoro'

Di seguito il taccuino elettorale di Leonardo Marras di lunedì 26 febbraio 2018

Grosseto: “Ieri sull’Amiata ho incontrato cittadini e imprese - spiega Leonardo Marras, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale 14 - e da lì ho lanciato, nuovamente, la mia idea sulla geotermia. Come ho detto molte volte, io credo che sia una risorsa per il nostro territorio e per la Toscana tutta, ma serve una regolamentazione chiara per lo sfruttamento. In questi primi due anni e mezzo di legislatura regionale abbiamo fatto importanti passi avanti, ma c’è ancora strada da fare”.

“Le parole d’ordine che devono guidarci - prosegue Marras - sono: più ambiente e più lavoro. In questi ultimi mesi abbiamo affermato il principio che non ovunque è possibile realizzare le centrali attraverso le cosiddette aree non idonee, ora dobbiamo fare un passo avanti. Servono investimenti in tecnologie per diminuire, ancora di più, l’impatto ambientale: costruire centrali ad emissioni bassissime o addirittura nulle che non deturpino il paesaggio, è possibile.

Serve anche creare un indotto che vada oltre alla sola produzione di energia elettrica, dobbiamo chiedere alle imprese un impegno maggiore e sostenere iniziative che vadano in questa direzione: vuol dire creare nuovi posti di lavoro e aprire una nuova via per la crescita dell’economia locale. Lavorerò per una nuova legge nazionale sull’energia geotermica e per arrivare a un nuovo accordo con Enel, che è il principale gestore degli impianti. Porterò anche in Parlamento la voce dei territori che possono fare della geotermia una fonte di sviluppo importante senza perdere la bellezza e la qualità della vita che li contraddistinguono”.

Questi gli appuntamenti di domani, lunedì 26 febbraio, per il capogruppo Pd alla Regione Toscana Leonardo Marras, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale 14.

ore 11.00 – Grosseto, palazzo della provincia, sala Pegaso Iniziativa della Cia sull'agricoltura

ore 16.00 - Grosseto, confronto elettorale a TV9

ore 18.00 - Grosseto, Hotel Granduca, partecipazione all'iniziativa promossa dall'associazione Luogo delle idee

ore 21.00 - Grosseto, Teatro degli Industri, partecipazione al 70° di Confartigianato