Una ciclabile che colleghi Grosseto a Castiglione della Pescaia

Promuoviamo l’utilizzo della bicicletta: Olga Ciaramella, candidata capolista al Senato, collegio plurinominale Toscana 2

Grosseto: Abbiamo di fronte grandi sfide. Una di queste riguarda l’ambiente e la diminuzione dell’inquinamento climatico. Ho incontrato il presidente di Fiab Grosseto, Angelo Fedi, che mi ha parlato di un progetto della sua associazione dal titolo emblematico, “La dieta del traffico”.

Un messaggio che ho recepito appieno anche perché sono un’amante delle due ruote: mi piace spostarmi in bicicletta e percorrere strade secondarie. Proprio durante una delle mie passeggiate mi sono resa conto che la vecchia provinciale che va da Macchiascandona al ponte di Badia è inutilizzata. Quella strada è in parte percorribile e in parte sommersa dai rovi. Da quel giorno è nato un sogno: quello di poterla riqualificare e creare un collegamento ciclabile con Grosseto. Assieme al consigliere provinciale Marco Biagioni, abbiamo pensato di elaborare un progetto in due fasi: la prima è inerente al recupero della strada provinciale, mentre il secondo stralcio riguarda il collegamento tra Castiglione della Pescaia e Grosseto. Un percorso ciclabile con due sensi di marcia, pochi chilometri che potrebbero riqualificare un’area della nostra Maremma e nel contempo promuovere gli spostamenti alternativi.

Al momento è un sogno, anche se abbiamo già un progetto grazie al lavoro degli uffici dell’ente provinciale. Il piano c’è e come Provincia di Grosseto intendiamo rintracciare i fondi necessari per attuarlo. E non solo. Sono convinta che l’utilizzo della bicicletta possa incidere sulla diminuzione dell’inquinamento, possa migliorare la vita dei cittadini, e servire alla riqualificazione del territorio. La ciclabile che collega Castiglione della Pescaia a Grosseto è un sogno, spero di realizzarlo a breve. Se verrò eletta al Senato porterò il progetto di Fiab a Roma, perché: “le nostre città hanno bisogno di soluzioni concrete per i problemi legati all’inquinamento, al consumo dello spazio pubblico, alla salute e benessere dei cittadini, alla sicurezza sulle nostre strade”, proprio come dice il piano dell’associazione.

Olga Ciaramella, candidata capolista al Senato Noi con l'Italia-Udc, collegio plurinominale Toscana 2