Politiche 2018: Fratelli d’Italia ha presentato ieri a Grosseto e Piombino i candidati

di Franco Ferretti

Grosseto: Si sono presentati ufficialmente ieri pomeriggio, con una grossa stretta di mano davanti al simbolo del partito, prima a Grosseto e successivamente a Piombino, di due candidati di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e Fabrizio Rossi.

A fare gli onori di casa a Grosseto è stato Bruno Ceccherini, dirigente provinciale del partito che fa capo a Giorgia Meloni, il quale ha brevemente presentato i due giovani candidati.

Tantissime erano le persone presenti alla conferenza stampa che si è tenuta alle 15.30 in pieno centro storico. Giovanni Donzelli attuale Consigliere Regionale e candidato nel listino proporzionale alla Camera dei Deputati per circoscrizione Toscana 2 e Toscana 4, ha esordito così: “la nostra Regione e soprattutto la Maremma ha bisogno di essere rappresentata da persone come Fabrizio Rossi. Persona onesta e preparata, che ha già fatto vedere, in qualità di amministratore locale al Comune di Grosseto, come ben si gestisce la cosa pubblica. Siamo una forza politica in forte crescita su tutto il territorio che ha l’intenzione di governare l’Italia”. Continua Donzelli nel suo intervento: “ma non siamo disposti a eventuali inciuci post elettorali, in quanto siamo una forza di destra e non vogliamo tradire il patto ricevuto dagli elettori”. Questo è il monito lanciato da Giovanni Donzelli durante la presentazione, dove tra l’altro era anche presente il candidato della coalizione di centrodestra nel collegio Uninominale di Grosseto-Piombino-Elba, il leghista Mario Lolini.

Il maremmano Fabrizio Rossi, che tra l’altro “giocava in casa” essendo di Grosseto, ha invece esordito dicendo: “Sono estremamente felice di poter competere in questa tornata elettorale. Ho dentro di me un immenso entusiasmo e l’orgoglio di poter un domani rappresentare in Parlamento la nostra Terra. La spinta a fare questo passo è sta dettata dai tanti amici, ma soprattutto dai tantissimi maremmani che in questo periodo mi hanno sostenuto e incitato a fare questo importante passo. La nostra Italia e la Maremma se sarò eletto e andrò al Senato, hanno bisogno di certezze sulla legalità, sulla tutela della difesa dei propri diritti”. Continua Rossi: “Gli italiani hanno bisogno di avere certezze e legalità; chi commette reati deve essere veramente punito, quindi occorre che ci sia la certezza della pena e quindi la riforma della giustizia nel nostro Paese”. Altro tema toccato da entrambi i candidati è stato quello sull’immigrazione, e sulla tutela dell’italianità e del made in Italy.

Dopo Grosseto, i due candidati si sono spostati su Piombino in provincia di Livorno, dove alle 19.00 hanno incontrato gli elettori. Anche nella cittadina delle acciaierie, dove ad aspettare i due candidati, c’erano tantissime persone, Fabrizio Rossi e Giovanni Donzelli, hanno ribadito i concetti espressi poco prima a Grosseto e parlato del programma elettorale del partito che fa capo a Giorgia Meloni.