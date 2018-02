M5S: incontro pubblico a Follonica su 'sicurezza e libertÃ '

M5S: incontro pubblico a Follonica su 'sicurezza e libertà'

Follonica: Mercoledì 7 febbraio arriva a Follonica il tour di presentazione del programma M5S in materia di sicurezza. L'incontro pubblico avrà come relatori i candidati esperti sul tema Alfonso Bonafede, Renato Scalia e Gregorio De Falco.



"Il livello di sicurezza di un paese è un buon indicatore del suo grado di civiltà. Nell'ultimo anno la Toscana ha visto crescere i delitti contro il patrimonio del 30%, una situazione figlia di decenni di depotenziamento delle forze dell'ordine. Il Movimento 5 Stelle ha nel programma una serie di misure per invertire questa rotta.

Spero che i cittadini di Follonica vengano mercoledì ad ascoltarle e dibatterne insieme a noi" così Caterina Orlandi, candidata M5S alla camera nel collegio uninominale che include Follonica.



Saranno presenti all'evento anche i candidati M5S dei collegi plurinominali del grossetano.

L'incontro si svolgerà presso la Sala Tirreno in Via Bicocchi a Follonica alle ore 17:30.