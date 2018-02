Convocazione a Roma per tutti i candidati di Fratelli d'Italia

Il gruppo politico Fratelli d’Italia, presente in tutti i collegi della Toscana con il proprio simbolo e candidati alle prossime elezioni politiche del quattro marzo nella coalizione di centrodestra, mette in evidenza quanto affermato stamani mattina dalla leader e presidente del partito Giorgia Meloni in occasione dell’apertura della campagna elettorale.

Grosseto: La presidente Giorgia Meloni ha convocato tutti i candidati di Fratelli d’Italia a Roma nella giornata di domenica 18 febbraio per stipulare un patto e un impegno di fronte al Popolo Italiano sul rispetto “di vincolo” di mandato elettorale.

Nei fatti chi sarà eletto al Parlamento nelle fila di Fratelli d’Italia non dovrà tradire l’elettorato cambiando eventualmente “casacca” dopo il voto. Fratelli d’Italia vuole essere chiara sin da subito con gli elettori per spazzare ogni dubbio su eventuali “inciuci” post-elettorali. L’invito della nostra leader è rivolto anche agli altri alleati della coalizione di centrodestra, nella speranza che anche Silvio Berlusconi e Matteo Salvini per Forza Italia e Lega facciano lo stesso con i propri candidati. La Meloni ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione dei candidati della regione Lazio tenutasi a Latina stamattina, “sarebbe bello se alla nostra manifestazione del 18 febbraio partecipassero tutti i candidati della coalizione di centrodestra con i loro leader per stipulare tutti assieme questo patto di fiducia verso gli Italiani”.