Politiche 2018: Fabrizio Rossi, Fratelli d'Italia, incontra i cittadini

Appuntamento venerdì 2 febbraio presso il “Caffè Carducci” a Grosseto.

di Franco Ferretti

Grosseto: Le forze politiche presenti nella nostra provincia in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018, iniziano a muovere i primi passi e incontrano i cittadini. Scopo degli incontri è quello di farsi conoscere, ascoltare la popolazione ed esporre i vari programmi elettorali.

Nella serata di venerdì 2 febbraio 2018 alle 18:45 presso il “Caffè Carducci”, il candidato al Senato nel listino proporzionale Toscana 2, il grossetano Fabrizio Rossi della compagine Fratelli d’Italia, partito che a livello nazionale fa capo a Giorgia Meloni, incontrerà i cittadini di Grosseto.

Questo è uno tantissimi impegni elettorali che Fabrizio Rossi, assieme al gruppo politico Fratelli d’Italia porterà avanti in giro per tutta la circoscrizione al Senato-Toscana 2, un’ area molto vasta che comprende le provincie di Grosseto, Siena, Arezzo, Pisa e Livorno.

Una bella e soprattutto avvincente sfida per l’avvocato e amministratore comunale grossetano, attuale coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, aspetta da qui al prossimo 4 marzo 2018, data delle elezioni politiche.

Un impegno molto importante , come ha sottolineato lo stesso Fabrizio Rossi, da noi contattato telefonicamente per una breve dichiarazione. Fabrizio Rossi ci ha rilasciato questa breve dichiarazione: “il mio impegno, e per chi mi conosce lo sa benissimo come sono fatto, anche per questa importante sfida sarà massimo e impiegherò tutte le mie energie come ho sempre fatto per portarlo a termine. Sarà inoltre improntato all’ascolto delle esigenze della popolazione e dei cittadini che incontrerò in questo mese molto intenso sotto tutti i punti di vista, e alla proposizione dei punti del programma elettorale del mio partito politico Fratelli d’Italia”.

Il partito Fratelli d’Italia nella nostra provincia con la persona di Fabrizio Rossi, propone agli elettori un volto nuovo e soprattutto pulito, uno che mette la propria faccia in prima persona per provare a rappresentare il nostro Territorio nel panorama politico nazionale, portando nel contempo con se l’esperienza e un positivo esempio di un ottimo amministratore locale quale tutt’oggi è nella Città di Grosseto.