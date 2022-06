Sicurezza stradale, Spadi (Pd)

'Verso un’estate più sicura in Maremma con gli interventi previsti sulle strade in provincia di Grosseto'. Il consigliere regionale commenta le risorse stanziate oggi dal Consiglio regionale con contributi Fesr.

Grosseto: “Bene l’approvazione da parte del Consiglio regionale per gli interventi a favore della sicurezza stradale nella provincia di Grosseto. Un passo in avanti verso un’estate sicura”. Con queste parole Donatella Spadi, consigliere regionale Pd, commenta il finanziamento approvato questa mattina, mercoledì 1° giugno, dal Consiglio regionale della Toscana sulla sicurezza stradale nella provincia di Grosseto. Gli interventi saranno completamente finanziati dalla Regione con i contributi derivanti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr).

“Sono soddisfatta dell’approvazione di questi interventi - continua Donatella Spadi - I finanziamenti saranno tutti finalizzati alla sicurezza stradale e concentrati soprattutto lungo i tratti stradali della costa maremmana. In questi anni abbiamo assistito a troppi incidenti, molti dei quali dovuti a strade poco sicure. Questi finanziamenti non risolveranno il problema, ma saranno un passo in avanti importante verso una provincia più sicura. Il 2022 è un anno di ripartenza e la Maremma si appresta ad accogliere migliaia di turisti per visitare le nostre bellezze. Per questo, si è reso necessario garantire loro una sicurezza all’avanguardia”.

“Un altro intervento previsto dal Fesr - conclude il consigliere regionale - sarà rivolto alla Sp 65 Panoramica Porto Santo Stefano, una strada che attraversa le bellezze del territorio e che ha bisogno di interventi di manutenzione per il rifacimento del manto stradale, oggi in cattive condizioni. La Regione ha deciso di intervenire fattivamente sui problemi delle varie province toscane e questo è un altro passo in avanti, piccolo ma indispensabile a garantire una Maremma bella e sicura”.