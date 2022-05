Crisi Comune Magliano: ‘Risposta al ‘vetriolo’ a Ulmi e Lega da parte Pastorelli, Melosini e Fedeli’

Pastorelli: “Ulmi si ricorderà bene che la vicesindaca non aveva intenzione di abbandonare il partito nel quale aveva militato fin da giovane perché la sua formazione era ed è rimasta quella”.

Magliano in Toscana: Monta ancora la polemica e “volano gli stracci”, dopo le dimissioni del sindaco Cinelli, scaturite post consiglio comunale di ieri pomeriggio giovedì 26 maggio.

“La vice sindaco, Mirella Pastorelli, le consigliere Doriana Melosini e Nadia Fedeli, - scrivono - sono meravigliate che i leghisti Ulmi e Lolini aprano una nota con una frase tratta dai Sepolcri: “Poca gioia ha nell’erba chi non lascia eredità di affetti”. “Detta da loro, - proseguono Pastorelli, Melosini e Fedeli - fa sorridere visto che per mano del loro segretario nazionale il governo Giallo Verde fu mandato a casa. Le suddette chiedono al segretario del Carroccio, visto che è la seconda volta che si esprime sulla stampa: perché ha la penna pesante, nei loro riguardi?

Forse non ha ancora digerito l'abbandono di due donne e amministratrici preparate, definendo la Consigliera Melosini "non gradita" e "incapace. Lo capiscono e lo scusano ma gli vogliono ricordare, ancora una volta, che la galanteria è un "modus operandi" di altri tempi”.

“Le sottoscritte, - dicono le tre consigliere comunali - respingono ogni accusa, cercando di dare chiarimenti in merito al passaggio nei partiti. Ulmi si ricorderà bene che la vice sindaca non aveva intenzione di abbandonare il partito nel quale aveva militato fin da giovane perché la sua formazione era ed è rimasta quella. Inoltre, la stessa vuol ricordare al segretario del Carroccio, quale opinione avesse del Cinelli prima che entrasse nella Lega e che i toni che oggi usa verso le consigliere e la vicesindaca allora li usava con il Cinelli”.

“I litigi e i veleni nel comune di Magliano sono arrivati con la politica, - affermano - con la corsa chissà a cosa. Inoltre. le macerie e i veleni sono il risultato della scelta del segretario del Carroccio quando decise di tesserare Cinelli nella Lega nonostante il disappunto di molti iscritti, ma in quel momento serviva questo! Riguardo al futuro della vicesindaca i leghisti non si preoccupino anche perché la stessa non ha sindacato i vari passaggi nei partiti e nelle liste in cui hanno militato loro: questione di stile”.

“L’articolo, - commentano Pastorelli, Melosini e Fedeli - sembra voglia incutere paura, hanno sbagliato i toni e le persone. Riguardo alle dichiarazioni ben fatte in Consiglio Comunale non avevano nessuno scopo di spaccare la coalizione Lega / FDI anche perché si presagisce che non ci siano questi buoni rapporti come vorrebbero far credere”.

“Le consigliere informano i leghisti che le stesse hanno rimesso la loro iscrizione dal partito al segretario regionale di FDI, perché vedere che dinanzi ad una situazione lacerata nel tempo, solo al momento della crisi totale avrebbero trovato una soluzione con tanti punti interrogativi a discapito loro e a vantaggio del Cinelli che hanno sempre definito "autoritario, dispotico, privo di lungimiranza per il futuro di Magliano". Non è la politica che fa per le consigliere e la vice sindaca svendere la propria coerenza per una poltrona” concludono Mirella Pastorelli, Doriana Melosini e Nadia Fedeli.