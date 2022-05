Crisi comune Magliano, Forza Italia: ‘Solidarietà per Diego Cinelli’

Senatore Berardi: ‘Facciamo come a Roma in Parlamento, dove partiti politici con posizioni anche distanti tra loro, con senso di responsabilità, stanno sostenendo il Governo Draghi prima, durante la pandemia e ora in guerra”.

Magliano in Toscana: “Solidarietà per Diego Cinelli”. Voglio esprimere la mia solidarietà a Diego Cinelli per la decisione che responsabilmente ha preso”, a dirlo è il senatore e commissario provinciale di Forza Italia, Roberto Berardi.

“Allo stesso tempo, - prosegue Roberto Berardi - rivolgo un appello a tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e di opposizione perché, nei prossimi 20 giorni, si arrivi ad una soluzione che permetta all’Amministrazione Comunale di Magliano in Toscana di arrivare alla scadenza naturale del mandato; soprattutto questa azione permetterebbe al Comune di sfruttare le occasioni che derivano dai fondi del PNRR”.

“Chiedo a tutti di mettere da parte le posizioni personali e le appartenenze partitiche dando dimostrazione di grande responsabilità in favore dei Cittadini di Magliano. – questo l’appello del commissario provinciale di Forza Italia - In pratica prendere in considerazione quanto fatto a Roma in Parlamento, dove partiti politici con posizioni anche distanti tra loro, con senso di responsabilità, stanno sostenendo il Governo Draghi prima durante la pandemia e ora in guerra”.

“Magliano, - conclude Berardi - non merita un altro commissariamento, merita una guida amministrativa che possa portare un futuro; un futuro significa riuscire a beneficiare dei fondi messi a disposizione dal PNRR da investire sul territorio. Ognuno di noi ha la propria parte politica e le proprie posizioni, come giusto che sia, ma questo non significa non usare il buonsenso, quando in ballo c’è il Futuro del Territorio e dei Cittadini. Quindi con un piccolo sacrificio fatto da persone responsabili si può dare un futuro ai cittadini di Magliano, ripeto è stato fatto a Roma e si può fare anche a Magliano. Alla scadenza naturale del mandato saranno poi le urne a decidere chi proseguirà il percorso di Governo del Territorio”.