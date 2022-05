'Quale futuro energetico per lâ€™Italia?'. Incontro pubblico a Monterotondo Marittimo

'Quale futuro energetico per l’Italia?'. Incontro pubblico a Monterotondo Marittimo

Sabato 28 maggio, ore 15.00 nella sala consiliare del Comune di Monterotondo Marittimo

Monterotondo Marittimo: "Quale futuro energetico per l'Italia?" È il titolo dell’incontro in programma sabato 28 maggio, alle ore 15, a Monterotondo Marittimo, nella sala del Consiglio comunale in via Licurgo Bardelloni, promosso dalla segreteria provinciale del Partito Democratico.

Intervengono: Luca Sani deputato; Martina Nardi deputato; Simona Bonafè eurodeputata; Leonardo Marras assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana; Donatella Spadi consigliere della Regione Toscana; Nicola Verruzzi sindaco di Montieri.

Oltre alla possibilità di partecipare in presenza sarà possibile seguire l’incontro in diretta on line, sulla pagina facebook PDprovinciadiGrosseto.