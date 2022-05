Comune di Magliano, polemica infinita: 'Mirella Pastorelli, Doriana Melosini , Nadia Fedeli, replicano al commissario provinciale del Carroccio Ulmi '

Magliano in Toscana: "Le consigliere del comune di Magliano in Toscana, Mirella Pastorelli, Doriana Melosini , Nadia Fedeli, non possono rimanere in silenzio dinanzi alle esternazioni del Commissario provinciale del Carroccio Andrea Ulmi a seguito di un errore di stampa, prontamente corretto, quindi non era intenzione delle stesse di voler creare ulteriori incomprensioni", così apre la nota a firma delle tre consigliere comunali.

"Le scriventi, - proseguono Pastorelli, Melosini, Fedeli - non possono però non replicare in merito al rimpasto della giunta, chiarendo che la richiesta di un assessore da parte di Fratelli d'Italia, che dagli ultimi sondaggi risulta il primo partito con un netto distacco dalla Lega, era motivata per stabilire un equilibrio nella giunta del comune di Magliano che risulta composta da tre tesserati Lega ed una tesserata FDI".

"Pertanto, la richiesta da parte del partito di Giorgia Meloni di avere due assessori leghisti e due di FDI aveva una sua logica. - affermano Mirella Pastorelli, Doriana Melosini , Nadia Fedeli. Sentire un commissario provinciale affermare pubblicamente che “il nome accettato non vuol dire essere gradito“, sono parole offensive nei riguardi di una consigliera sempre attenta e disposta a portare avanti il suo mandato con grande senso di responsabilità, non certo queste sono le premesse per sanare i rapporti, proclamandosi, il commissario del Carroccio come colui che sacrificando il suo partito salverà il comune".

"Le consigliere chiudono dicendo: “siamo consapevoli che ormai la galanteria è un modus operandi di altri tempi , ma questo è davvero troppo".