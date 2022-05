Verso le amministrative. Galli incontra Leonardo Marras

Galli “Siamo accanto a tutti gli operatori che lavorano per garantire qualità e prestigio a Manciano”

Saturnia: Si è tenuto ieri sera, in Piazza Vittorio Veneto a Saturnia l’atteso evento “Ambiente e Turismo: un binomio vincente” della lista “Tutti per Manciano - Unione dei Cittadini”. I cittadini e le imprese presenti all’incontro hanno partecipato attivamente al confronto con il candidato Sindaco Rossano Galli con Leonardo Marras, Assessore al Turismo e allo sviluppo economico della Regione Toscana, e Giulio Detti, capogruppo di minoranza. Ha aperto l’evento Giulio Detti, che ha introdotto le potenzialità che i territori maremmani offrono per il sistema produttivo, non solo locale, ma anche regionale e nazionale, grazie ad un interesse progressivo della domanda e più in generale del mercato.

Leonardo Marras ha dichiarato: “Il territorio di Manciano è una parte essenziale della bellezza della Toscana, ma richiede capacità di organizzazione e visione per tornare a esprimere il potenziale trascurato negli ultimi anni. L’amministrazione pubblica ha il compito di creare la giusta sinergia con gli operatori del turismo locale, favorendo sia le grandi che le piccole imprese. La Regione garantirà il massimo supporto perché Manciano torni a essere in linea con il percorso intrapreso dalla Toscana e dall’Italia per un turismo all’avanguardia.”

Rossano Galli: “Vogliamo realizzare una rete del turismo che faccia sentire emozioni e passione alle persone che visiteranno il nostro territorio. Siamo accanto a tutti gli operatori che lavorano per garantire qualità e prestigio a Manciano. Condivideremo tutti i nostri piani con i cittadini perché ognuno senta la responsabilità di partecipare alla costruzione del futuro della comunità”.

Tra i presenti, anche Gianni Chelini, Sindaco di Capalbio, che ha dichiarato: “Manciano e Capalbio condividono bellezze paesaggistiche e artistiche che segnano una continuità e vicinanza non solo geografica. L'affinità di strategie condivise sia a livello locale sia regionale, consentirebbe l'avvio di progetti in grado di inaugurare una nuova stagione di rilancio”.