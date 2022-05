Lettera aperta ai concittadini di Manciano

Manciano: «Carissimi - scrive in una lettera aperta il Consigliere del Gruppo indipendente Fiorenzo Dionisi -,

come da impegno preso con me stesso, con la mia famiglia e, con i Cittadini è terminato il mio incarico di consigliere comunale, al “servizio” della comunità del Territorio del nostro Comune.

Un impegno, faticoso e, comunque, gratificante, per le relazioni umane instaurate con tantissime persone, alcune delle quali, conoscevo solo di vista.

Durante questi anni di amministratore comunale, ho sempre tenuto conto delle linee programmatiche approvate ad inizio

legislatura, ovviamente gli eventi straordinari, hanno portato a dei necessari assestamenti di programma.

Ogni mia proposta e ogni mia decisione a favore, contrario o di astensione, nelle sedute consiliari, è stata presa valutando,

attentamente, ogni volta, gli effetti che questa scelta avrebbe avuto sulla vita delle persone e sulla qualità ambientale del

Territorio.

Mi considero fortunato di aver fatto questa esperienza, in particolare, perché mi ha permesso di conoscere quanto sia

importante valutare sempre con attenzione, quando si fanno delle scelte di carattere pubblico.

Nonostante il cambio di ruolo da assessore con cinque deleghe, tra cui il bilancio, a “consigliere indipendente”, alcuni progetti collegati, alle linee guida del programma elettorale sono stati da me proposti e deliberati dalla Giunta e, hanno incontrato forte soddisfazione tra la popolazione, fra i quali:

-l’installazione sia sul capoluogo che nelle frazioni, dei “Defibrillatori DAE”, con il generoso contributo di Banca Tema e,

tutti posizionati vicino ai plessi scolastici;

-la partecipazione, il seguimento, interagendo con gli uffici, sempre pronti ad attivarsi per raggiungere l’obiettivo

dell’assegnazione del bando: “Fondo Kioto”, del Ministero dell’ambiente, per un finanziamento di euro 720mila a tasso

agevolato (0,25%), per l’efficientamento energetico di scuole e impianti sportivi. Operazione antesignana, visto le problematiche causate in questi giorni, dalla Guerra in Ucraina.

-la realizzazione, di un Campetto polivalente a Saturnia al servizio della Cittadinanza della Frazione e, degli alunni del

Plesso scolastico di Saturnia.

Ho sempre pensato che un Consigliere di Minoranza, non ha solo il dovere/diritto di condividere o non condividere le scelte della Maggioranza ma ha, innanzitutto, il dovere di proporre “progettualità”.

Come Consigliere di Minoranza, ho inviato al Sindaco e alla Giunta, durante questi cinque anni, alcune richieste riguardanti

investimenti in progetti strutturali, per la crescita economica del Territorio, presentando propedeutiche “Mozioni” in Consiglio

comunale, tra cui:

-atto di indirizzo politico/amministrativo per la realizzazione del progetto di riqualificazione delle mura storiche a Saturnia, con un impegno finanziario di euro 99mila come già previsto nella delibera di Giunta n. 97 del 18.06.2019, per la partecipazione al Bando della Regione Toscana: “Valorizzazione delle mura storiche previste dalla L.R del 1.08.2016 n. 46 Città murate della Toscana.”;

-atto di indirizzo politico/amministrativo e relativo stanziamento di risorse necessarie per una proposta di acquisto, di una quota bastante di terreno, da inoltrare ai proprietari del terreno adiacente alla strada che scende da Porta Fiorentina al bivio

della “Crocina”, per realizzare un percorso pedonale che permetta di raggiungere velocemente l’area delle nuove

abitazioni e la struttura “Hotel Saturno”. Tutto ciò rappresenterebbe la continuazione del percorso previsto dal progetto di riqualificazione delle mura storiche;

-atto di indirizzo politico/amministrativo, con adeguato impegno di risorse finanziarie, per dare mandato ai Responsabili dei

servizi coinvolti di predisporre una progettualità, per realizzare gli spogliatoi per un utilizzo puntuale, delle attività previste nel Campetto polivalente a Saturnia;

-intervento di riqualificazione del Sito “Castellum Aquarum”, nella Frazione di Poggio Murella;

-intervento per rendere nuovamente fruibile l’edificio ex lavatoi nella Frazione di Poggio Murella;

-demolizione dei vecchi bagni pubblici pericolanti nella frazione di Poggio Murella;

-nuova ubicazione del “Monumento ai Caduti”, attualmente posizionato davanti l’ingresso di una abitazione privata, nella

Frazione di Poggio Murella;

-intervento tecnico per assegnare definitivamente la gestione dell’area attualmente usata dall’Associazione proloco nella

Frazione di Poggio Murella.

Carissimi compaesani di Saturnia - conclude Dionisi -, ritorno con Voi, da semplice Cittadino, a vivere la “vita di Comunità”, in particolare continuo, con più tempo a disposizione, a svolgere il piacevole servizio di “nonno”, per i miei meravigliosi nipotini».