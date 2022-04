Le scuole per la pace

Grosseto: Il Comitato per la pace organizza per domani venerdì 29 aprile un evento in piazza Dante.

'Le scuole per la pace' si svolgerà dalle 10:30 alle 12:30.

Intervengono le deputate Simona Suriano e Yana Chiara Hem.

Sara' presentato il progetto per le scuole "La pace si costruisce senza invio di armi".

La finalita' generale rispondere ai bisogni dei giovani difronte a questi venti di guerra e promuovere la cultura della oace.