Limatola: "Verità e rispetto a proposito di Italo Balbo"

Roccastrada: "Il presente non è una lavagna bianca dove scrivere la storia degli uomini acriticamente. Anzi, il presente, in un paese libero, ha gli strumenti per ragionare e scegliere, separare ciò che nel passato è da onorare e cosa non sia da annoverare come qualità. Italo Balbo è legato a Orbetello per un'impresa: la trasvolata Atlantica", dice Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada e presidente Provincia di Grosseto.

"Ma Balbo, - aggiunge Limatola - non è estraneo al periodo che ha vissuto. Le scelte compiute offuscano il personaggio, la convinta adesione al fascismo lo rendono attore di un periodo storico che l'Italia ha condannato. La sua vita, dunque, non può e non deve essere portata ad esempio. Nelle scelte di governo locale non possiamo essere superficiali e neppure giustificarle con un legame locale o un revisionismo storico. Onorare significa indicare ad esempio a tutti i cittadini e soprattutto ai giovani, a coloro che verranno. Non possiamo farlo come amministratori locali perché abbiamo giurato sulla Costituzione Italiana nata dalla lotta al nazifascismo!.

"La storia non ci cancella, e la vita di un uomo non può essere separata in episodi, è un insieme. Intitolare a Italo Balbo un luogo bellissimo di Orbetello sarebbe un errore grave, e invito il Sindaco a recedere da questo proposito proprio per rispettare la qualità della sua comunità. Guardo alla mobilitazione degli studenti orbetellani con questo spirito. Li conoscono, sono bravi, preparati e sono felice che alzino la voce, riaffermino valori fondanti la Repubblica, e pretendano di scrivere loro su quella lavagna chiamata futuro", conclude Francesco Limatola.