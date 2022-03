Corte dei Conti, Cerboni: ‘Nessun allarmismo nel Bilancio e conti del Comune’

Grosseto: “Nessun allarmismo nel Bilancio e conti del Comune”, a dichiarato è Giacomo Cerboni, ex assessore al Bilancio del comune di Grosseto nella prima consiliatura Vivarelli Colonna, e oggi consigliere comunale di maggioranza della Lega.

“Nessuna criticità, - sottolinea Cerboni – e nessun buco contabile, la comunicazione arrivata dalla Corte dei Conti, e resa pubblica durante l’ultimo consiglio comunale rileva, si alcune criticità relative ai bilanci 2017, 2018 e 2019, ma del tutto sanabili”.

“Sono poste contabili erroneamente valutate, e non buchi di bilancio, - spiega Giacomo Cerboni. – il vero e proprio problema riguarda invece il fondo di garanzia legale, che è quel fondo dove vengono accantonate risorse da utilizzare nel qual caso il comune davanti a un contenzioso dovesse perdere una causa legale. Qui la soluzione proposta prevedeva un fondo per 340.000 mila euro, mentre la i giudici contabili configurano come congrua, una cifra attorno ai 900.000 euro”.

La prossima settimana è stata convocata la commissione consiliare che si occuperà di questa questione, e prenderà quindi in esame la comunicazione della Corte dei Conti.