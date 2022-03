Parco della Maremma, il centrosinistra lascia volutamente fuori Orbetello

I sindaci di Grosseto, Orbetello, Magliano in Toscana: “A Casamenti subito la presidenza della Comunità del Parco”

Grosseto: Dal nuovo Consiglio direttivo dell'Ente Parco della Maremma – con il via libera “firmato” Pd dal Consiglio regionale di oggi – resta escluso il Comune di Orbetello, che non avrà consiglieri. Alla rappresentanza territoriale è stata preferita l'appartenenza partitica, tanto da lasciare fuori uno dei Comuni su cui si sviluppa lo stesso parco, con grande preoccupazione degli stessi addetti ai lavori, oltre che di tutti noi amministratori.

Accettiamo lo sgarbo, perchè – si sa – la politica o si fa con correttezza, come siamo abituati a fare e lo abbiamo dimostrato anche sul nome del futuro presidente dell’Ente parco, o si fa per portare avanti i propri interessi politici o di fazione, come evidentemente preferiscono Pd & compagnia. Chiediamo però che venga convocata, evitando quindi una convocazione coattiva su richiesta scritta dei tre sindaci che hanno i numeri per decidere in autonomia, la Comunità del Parco (da distinguere dall'Ente Parco della Maremma), composta dal presidente della Provincia (Francesco Limatola è l'attuale presidente protempore) e dai tre Comuni, in modo da eleggere le nuove cariche, che dovranno essere necesssariamente assegnate – come proporremo – al sindaco di Orbetello Andrea Casamenti (presidenza) e al sindaco di Magliano in Toscana Diego Cinelli (vicepresidenza), in modo da andare a compensare le gravi carenze di rappresentanza territoriale che il centrosinistra ha voluto generare per soddisfare la sua sete di poltrone", concludono i sindaci Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Grosseto, Andrea Casamenti – Orbetello, Diego Cinelli – Magliano in Toscana.