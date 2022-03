Parco Maremma, Stella (FI): 'Grave sgarbo escludere Comune Orbetello, Regione ci ripensi'

Firenze: "È un grave sgarbo, e un gesto decisamente scorretto, che non ci sia la rappresentanza del Comune di Orbetello nel consiglio di indirizzo del Parco della Maremma.

Non si capisce come possa succedere che un Comune, che rappresenta il 60% dell'estensione territoriale compresa all'interno del Parco, non abbia potuto esprimere un proprio membro nel Consiglio di indirizzo. Ci auguriamo che questo spiacevole incidente istituzionale si risolva al più presto". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella in merito alle nomine dei sette componenti dell'Ente parco regionale della Maremma da parte della Regione Toscana.