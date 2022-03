Gruppo consiliare 'Vivarelli Colonna Sindaco': 'Un bilancio serio e ambizioso per il futuro della cittÃ '

Gruppo consiliare 'Vivarelli Colonna Sindaco': 'Un bilancio serio e ambizioso per il futuro della città'

Grosseto: "Il Bilancio di previsione approvato oggi dal Consiglio comunale di Grosseto rappresenta un grande passo in avanti nell’ambito della visione di crescita e sviluppo della nostra città.

Il grazie del gruppo consiliare Vivarelli Colonna Sindaco va all’assessore Rusconi e a tutti i funzionari comunali che, con grande impegno, hanno lavorato per dotare Grosseto di uno strumento funzionale alle proprie aspirazioni.

Un risultato importante non solo perché si pongono le basi per consolidare quanto di buono fatto fino ad ora e per proiettare il territorio verso le nuove sfide del futuro, ma soprattutto perché si è riusciti a contrastare efficacemente gli effetti della pandemia senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini grazie al potenziamento di aspetti essenziali come la lotta all’evasione. Questa è la buona amministrazione che ci piace e per la quale lavoriamo ogni giorno: una collaborazione costante tra giunta, commissioni, segreteria generale e uffici, che ha condotto alla nascita di un documento di previsione triennale di grande impatto.

La diminuzione dei fondi Covid provenienti dallo Stato, il pericoloso rincaro dei costi energetici, le incognite del periodo post pandemico: le premesse non erano certo allettanti. Nonostante questo, oggi possiamo guardare avanti con ottimismo. E lo facciamo consapevoli dell’unica ricetta possibile per continuare a crescere: investire. Investire sul nostro territorio, sulle nostre capacità, sul nostro futuro. Una direzione confermata, ad esempio, dal grande stanziamento per accogliere nuovi professionisti che saranno dedicati esclusivamente a tramutare in realtà i finanziamenti multimilionari che Grosseto ha ottenuto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’amministrazione prosegue il suo lavoro, dunque, in continuità rispetto al passato, all’insegna della tutela dei cittadini e della seria programmazione", termina il gruppo Consiliare Vivarelli Colonna Sindaco.