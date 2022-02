PCI Colline Metallifere: 'Travale, un investimento fallito'

Massa Marittima: «Era un progetto che doveva dare respiro sia per il livello occupazionale, sia per una ripresa del tessuto economico del territorio - si legge nella nota della Segreteria PCI Colline Metallifere -, presentato in pompa magna, dall'allora Giunta del Sindaco Giuntini, come un'opportunità all'avanguardia; un investimento di 2 milioni di Euro che prevedeva una serra ecologica a basso impatto che sfruttava la Geotermia e che a regime avrebbe creato dieci posti di lavoro.

Ma purtroppo gli anni sono passati e dopo un breve periodo di produzione, il progetto "Serre" è naufragato, lasciando con l'amaro in bocca i potenziali dipendenti, i cittadini vedendo sfumare il sogno di vedere una ripresa sostanziale, di una zona depauperata e dimenticata che non riesce ad avere quella svolta auspicabile che meritano borghi di interesse culturale e storico.



Il progetto "Serre" è stata una promessa mancata che puntava su una strategia innovativa sorgeva, infatti, a pochi metri dalle Centrali Enel Green Power Travale 3 e 4.



Sicuramente sarebbe stato un fiore all' occhiello, sia per l'azienda che per la cittadinanza, ma come troppo spesso succede le promesse non vengono mantenute e gli impegni si sciolgono come neve al sole; adesso, dopo il danno anche la beffa, rimangono due strutture fatiscenti nell'incuria più totale!».