Covid, Berardi (FI): ‘Le misure adottate portano ottimi risultati’

Roma: “C’è voluto un po’ di tempo, forse più di quello che avevamo sperato ma alla fine abbiamo avuto ragione.

La comunicazione del Premier Draghi di non prorogare lo stato d’emergenza dopo il 31 marzo e di procedere all’eliminazione graduale dell’obbligo del green pass, è il segnale evidente che le misure di contenimento del contagio e di contrasto al virus stanno funzionando. Nessuno mette in dubbio che queste abbiano creato non poche difficoltà agli italiani soprattutto dal punto di vista economico, e per questo stiamo intervenendo in modo parallelo con i sostegni e i bonus, ma non si può neanche negare che senza una soluzione della crisi sanitaria, sarebbe stato particolarmente difficile immaginare e programmare una vera ripartenza. Se continueremo a mantenere questo trend positivo, sono certo che entro l’estate quasi tutti i settori saranno in grado di ripartire in maniera decisiva per rimettere in moto l’intero sistema Italia”. Lo dichiara il Senatore di Forza Italia Roberto Berardi.