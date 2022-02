Rsa Falusi, Spadi: ‘Bene la ridefinizione del debito’

“Abbiamo ridato un futuro all’Istituto” , il consigliere regionale del Pd interviene sulla situazione dell’istituto Falusi

Massa Marittima: “Fatti e non parole. Potremmo sintetizzare così il lavoro svolto in questi mesi per superare i problemi economico finanziari dell’RSA Falusi. Un impegno che oggi consente all’istituto, ai professionisti che vi lavorano, alle famiglie e ai pazienti di guardare al futuro con maggiore fiducia. Il Falusi, con le sue tre sedi di Follonica, Gavorrano e Massa Marittima è un’istituzione del territorio e deve continuare a svolgere il suo prezioso ruolo di assistenza”. Con queste parole Donatella Spadi, consigliere regionale del Pd e membro della commissione Sanità, commenta la decisione della Regione Toscana di accettare la richiesta del Coeso, per conto dell’Asp e del Comune di Massa Marittima che ha portato alla riduzione dell’affitto della RSA dagli attuali 117 mila euro all’anno a un canone ricognitorio di 180 euro annui.

La ‘svolta’ è stata annunciata questa mattina dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una conferenza stampa alla quale erano presenti, oltre a Spadi, anche il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini, il Commissario dell’Istituto, Francesca Mucci e Giacomo Termini, segretario provinciale del Pd grossetano. “Il risultato di oggi – continua Spadi – è frutto di un lavoro congiunto tra Regione ed Enti locali che ha consentito di portare a una ristrutturazione del debito ridefinendone le condizioni con gli istituti di credito. Un obiettivo colto in nome della concretezza, dei fatti e non delle chiacchiere strumentali. Ora il percorso virtuoso che abbiamo iniziato deve andare avanti per garantire un futuro all’Istituto fatto di crescita dei servizi e di sostenibilità economica”.