Tre nuovi bandi per imprese e scuole

Il 9 febbraio un webinar per illustrare i contributi e le modalità di accesso.

Da oggi al via i due bandi per scuole e imprese, da lunedì 31 gennaio invece parte il bando per l’internazionalizzazione.



Grosseto: La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno apre due nuovi bandi destinati alle imprese ed uno alle scuole.

Focus sui percorsi per l’acquisizione di competenze trasversali e per l’orientamento



Il tema dell’orientamento al lavoro è sempre più centrale nell’attività delle Camere di Commercio: pienamente cosciente della delicatezza e dell’importanza del primo contatto tra scuola e mondo del lavoro, la Camera di Commercio intende sempre più porsi come intermediario a garanzia della qualità delle esperienze e della loro coerenza con i percorsi scolastici e di crescita degli studenti.



Nello specifico, sono due i bandi che la Camera di Commercio propone su questo tema, destinati entrambi all’erogazione di voucher per l’attivazione di percorsi per l’acquisizione di competenze trasversali, per l’orientamento ed altre attività similari.



Il primo bando si rivolge alle scuole, che possono presentare progetti per il gruppo classe ed interclasse. In questo caso il valore del voucher erogato sarà pari ad € 2.000,00 per singolo progetto; nel caso in cui con la stessa domanda vengano presentati due progetti il contributo sarà pari all’importo massimo erogabile per ogni Istituto, pari ad € 3.000,00.



Il secondo bando invece è destinato alle imprese intenzionate ad attivare percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: sono previsti voucher di € 600,00 per ogni percorso che abbia avuto durata minima di 40 ore e per percorsi di project work (in questo caso il contributo è pari ad € 750,00). Sono inoltre previsti incentivi per la partecipazione ad altre iniziative su questo tema organizzate dalla Camera di Commercio.



Per entrambi i bandi è possibile presentare domanda fino al 30 novembre 2022 (salvo esaurimento risorse).



Bando per progetti di internazionalizzazione



Dal 31 gennaio al 30 novembre 2022 (salvo esaurimento delle risorse) sarà invece possibile presentare domanda per il nuovo bando che sostiene, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, la realizzazione di programmi di internazionalizzazione per le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici.



I progetti dovranno riguardare percorsi di rafforzamento della presenza all’estero con lo sviluppo di canali e strumenti di promozione attraverso modalità tradizionali o, in alternativa, basati esclusivamente su tecnologie digitali.



Il contributo sarà pari al 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, per un importo massimo pari ad euro 2.000,00 per i progetti basati su strumenti di promozione tradizionali e ad euro 2.500,00 per progetti basati su tecnologie digitali.



Nel caso del bando per l’internazionalizzazione, l'invio telematico delle domande di contributo avverrà, per la prima volta, esclusivamente tramite il sito web www.registroimprese.it , previa registrazione al servizio Sportello Pratiche.



Per illustrare i bandi e dare delucidazioni sulle nuove modalità di presentazione delle domande, si svolgerà un webinar specifico il prossimo 9 febbraio 2022 su piattaforma zoom: la partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione al link https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_goZNjlISRSGs-J50zHZ-xQ



I bandi saranno disponibili sul sito www.lg.camcom.it .



Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi di Promozione e Sviluppo economico all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.