Al via nuovo corso per agente immobiliare nella versione on line della Confcommercio

Boom delle compravendite, occasione per trovare spazio nel mondo del lavoro.



Grosseto: Nonostante tutto, nonostante la grave situazione economica generata dalla pandemia, qualcosa si muove. Dal mercato immobiliare arrivano infatti segnali di forte ripresa.

L'Istat ha certificato la ripartenza del comparto, registrando un boom soprattutto nel secondo trimestre del 2021. Nello specifico, nei primi sei mesi dello scorso anno, in Italia le compravendite sono salite a 214.804 nel primo trimestre e a 263.651 nel secondo trimestre (+5,1% rispetto al trimestre precedente e +76% su base annua).



Questi dati possono dare una spinta in più a coloro che intendono avvicinarsi al settore della mediazione immobiliare.



A questi ultimi la Confcommercio di Grosseto fa sapere che è in partenza una nuova edizione del corso nella versione “on line” organizzato dalla sua agenzia formativa per preparare le figure degli “Agenti immobiliari”.



Le lezioni, che saranno appunto in videoconferenza, partiranno il 21 febbraio 2022, per un totale di 130 ore.



Al termine del corso, riconosciuto dalla Regione Toscana, sarà rilasciato un attestato di frequenza che rappresenta il titolo valido per sostenere l’esame abilitante per l’esercizio dell’attività.



Per maggiori informazioni ed iscrizioni scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .