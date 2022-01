Coldiretti, sabato al Mercato di Campagna amica gli agrumi protagonisti con 'Vitamina C…piace'

Grosseto: Sabato 29 gennaio appuntamento con gusto e salute! Gli agrumi saranno protagonisti al mercato di Campagna Amica di Grosseto.

Dalle ore 10.00 alle 13.00 in via Roccastrada 2, si tiene “Vitamina C…piace”: arance, limoni e mandarini, prodotti da aziende di Sicilia e Calabria aderenti al circuito di Campagna Amica, saranno presenti al mercato dei nostri produttori locali ortofrutticoli insieme alle verdure di stagione. Durante la mattinata verranno proposte e consegnate ai clienti del mercato ricette a base di agrumi italiani ed altri prodotti a km 0 delle aziende locali che sono importantissimi per la nostra alimentazione quotidiana. Alle 10.30 ci sarà anche un cooking show in cui la cuoca contadina Simona di Gregorio, dell’Az Agricola il Campo di Marco Piccioni, preparerà due gustose ricette: i cavatelli fatti con farina di grano Cappelli con broccoli e agrumi e come dessert il gelo all’arancia, spiegando come preservare in cucina le vitamine contenute in frutta e verdura.

“Molto importante è il valore sociale ed economico dei mercati di Campagna Amica – afferma Milena Sanna, direttore di Coldiretti Grosseto – che oltre a dare la possibilità al cittadino di fare una spesa sana e sicura, aiuta l’economia territoriale garantendo un reddito certo ai piccoli produttori locali. Stiamo poi attuando a Grosseto, come Campagna Amica, una serie di iniziative, come questa volta alla valorizzazione degli agrumi, per far conoscere il valore della più grande ricchezza del Paese, quella enogastronomica, con in prima linea schierati i mercati degli agricoltori e gli agriturismi di Campagna Amica”. Gli agrumi sono considerati dei frutti benefici per la salute soprattutto per la loro ricchezza di Vitamina C che ci aiuterebbe nella prevenzione del raffreddore e dei malanni stagionali, rafforzando il sistema immunitario.

Hanno delle proprietà anticancro che aiutano soprattutto a contrastare alcuni tipi di tumori che possono interessare la pelle, i polmoni, il seno, lo stomaco e il colon. Per il loro contenuto di potassio, le arance in particolare sono considerate benefiche per il cuore e la circolazione e hanno proprietà antiossidanti, rinfrescanti e astringenti. Tutti gli agrumi, in generale, sono una fonte importante di vitamine e di sali minerali. La vitamina C non si trova però solo nella frutta: gli ortaggi possono esserne una fonte altrettanto eccellente, se consumati crudi o in seguito ad una cottura molto breve. Fonti di vitamina C sono tutti gli ortaggi appartenenti alla famiglia delle brassicacee, come ad esempio il cavolo nero (120 mg), i broccoli (93 mg), i cavolini di bruxelles (85 mg). Nei broccoli, la vitamina C è uniformemente distribuita sia nelle infiorescenze che nel gambo e nelle foglie: una buona ragione per non buttare via nulla!