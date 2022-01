Piano del personale: ci sono dieci posti di lavoro per il Comune Follonica

Follonica: Il piano del fabbisogno di personale prende forma: da domani si potrà presentare la propria candidatura

per le posizioni disponibili. I bandi riguardano un posto per un idraulico, un muratore, un elettricista, due ufficiali di polizia locale, un informatico e quattro posti per il settore finanziario. È la prima volta che l'Amministrazione comunale prevede una gestione dei bandi completamente online. Per presentare le domande c'è tempo fino al 9 febbraio.

Prende forma il piano del personale del Comune di Follonica: da domani mattina, martedì 25 gennaio 2022, sulla pagina https://comunefollonica.concorsismart.it/ saranno pubblicati i bandi per i primi 10 posti relativi alle assunzioni che l'Amministrazione intende fare. Nei mesi scorsi la giunta ha infatti aggiornato il nuovo Piano dei fabbisogni del personale. Tutte le domande di concorso dovranno pervenire, pena di esclusione, entro e non oltre le 18 del 9 febbraio 2022.

Il primo bando è relativo all'assunzione di quattro unità a tempo indeterminato e pieno per istruttore amministrativo categoria C da assegnare al settore finanziario del Comune, il secondo bando è per due posti di istruttore direttivo di vigilanza per la polizia locale categoria D, mediante passaggio diretto tra enti, il terzo bando riguarda invece un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo tecnico informatico categoria D per il settore organizzazione e controllo, e il quarto bando è relativo a tre posti a tempo indeterminato e pieno di collaboratore tecnico categoria B3 per il settore lavori pubblici. In particolare, questi ultimi tre posti sono riservati a un collaboratore tecnico idraulico e impiantista, un collaboratore tecnico elettricista e impiantista e un collaboratore tecnico operaio muratore.

Per i due posti di istruttore direttivo di vigilanza per la polizia locale, i candidati saranno selezionati sulla base di un colloquio tecnico-attitudinale, finalizzato ad accertare la professionalità e le competenze acquisite nelle precedenti esperienze lavorative, l’aggiornamento professionale e normativo, le attitudini personali rispetto al posto da ricoprire oltre a conoscere e approfondire le motivazioni in relazione al profilo che viene ricercato.

Per il posto di istruttore tecnico informatico e per i quattro posti di istruttore amministrativo si terranno una prova scritta e una orale. La prova scritta, di contenuto teorico e teorico-pratico e attitudinale, consiste nella proposizione di quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti previsti dal bando, anche a carattere attitudinale o psicoattitudinale. La prova orale, invece, consiste in un colloquio finalizzato all’approfondimento delle conoscenze ed eventuali esperienze tecniche, delle competenze attitudinali e delle motivazioni al ruolo. Infine, per i tre posti di collaboratore tecnico per il settore lavori pubblici, saranno svolte due prove, una pratica e una orale.

La data per lo svolgimento delle varie prove, oltre alle comunicazioni relative alla procedura di mobilità, saranno pubblicate mediante apposito avviso sul sito istituzionale dell'ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.

Tutte le informazioni dettagliate relative ai vari concorsi si trovano sulla portale dedicato: https://comunefollonica.concorsismart.it/.

«Per la prima volta la nostra Amministrazione ha indetto una serie di bandi che prevedono una procedura completamente digitale – spiega il sindaco Andrea Benini – I candidati, che si dovranno identificare tramite il sistema Spid, potranno infatti trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno sul portale dedicato: lì potranno scaricare tutto il materiale e, seguendo le indicazioni, potranno presentare la propria domanda. Non solo: per le nuove assunzioni verranno tenute in considerazione le caratteristiche attitudinali dei candidati, quelle competenze trasversali che nella vita professionale sono senza dubbio essenziali. L'Amministrazione punta molto sulle nuove assunzioni – prosegue il sindaco – per assicurare sempre più efficienza agli uffici, anche grazie a figure professionali competenti e aggiornate. Stiamo portando avanti con determinazione e impegno questo percorso, consapevoli di poter offrire in questo modo anche un’opportunità lavorativa importante, in un momento in cui nel nostro Paese il mondo del lavoro sta risentendo in modo particolare della pandemia».

«Rispetto a questa prima tornata – spiega l'assessore al personale Francesco Ciompi – seguiranno anche altre procedure concorsuali, sia per completare le assunzioni già programmate, sia in riferimento a nuove posizioni che l'Amministrazione intende inserire nel nuovo piano del fabbisogno del personale, in via di definizione, e che sarà approvato insieme alla manovra di bilancio 2022-2024. Si apre finalmente una nuova stagione di assunzioni, con le quali il Comune di Follonica intende potenziare il proprio organico. Le assunzioni sono collegate alla nuova organizzazione della struttura dell'Ente, definita dall'Amministrazione comunale nel corso del 2021».