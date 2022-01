Ristori, Confesercenti: 'Sono insufficienti'

Grosseto: «Le risorse sono insufficienti» così Confesercenti commenta quanto messo in campo dal Governo per affrontare la crisi, e la delusione per la mancata proroga della Cassa Covid in un momento come questo che «sta mettendo a dura prova le imprese».

«I sostegni decisi dal Governo per le imprese sono un riconoscimento della profonda crisi che colpisce le attività economiche, soprattutto nei settori del commercio e del turismo. Ma le risorse messe in campo rischiano di non essere sufficienti, e su lavoro e credito si deve fare di più» afferma il presidente provinciale Giovanni Caso.

«Gli imprenditori stanno facendo la propria parte ma l'onere dei controlli non può ricadere su di loro». Per questo l'associazione degli esercenti chiede controlli a campione ed eliminare le sanzioni per le imprese in caso di cliente senza green pass. Il pericolo è anche quello di spostare ulteriormente gli acquisti sulle piattaforme on line a scapito di quelli fisici. Anche sul fronte dei ristori le risorse appaiono insufficienti. L'utilizzo dei codici di settore è sicuramente un passo avanti ma resta, per alcuni il rischio di essere esclusi. «Bene il credito d'imposta per gli affitti e lo sgravio per le rimanenze di magazzino come anche i tagli in materia di costi energetici. Resta in sospeso la moratoria debiti bancari e scadenze fiscali».