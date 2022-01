Avviso gara per affidamento servizi vari Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Isola d’Elba: Si rende noto che è indetta gara per l’affidamento servizio gestione di centri di educazione ambientale e servizi d’informazione e accoglienza turistico-naturalistica, prenotazioni e vendita servizi turistici, organizzazione eventi, gestione attività di educazione ambientale, bookshop e manutenzione sentieristica – CIG 9049548341.

L’importo a base d’asta è di € 1.634.160,00 oltre IVA per lo svolgimento del servizio per le annualità 2022-2023-2024. Non sono soggetti a ribasso l’importo riservato ai servizi erogati con Guide Parco pari ad € 810.000,00 nel prossimo triennio.

La gara verrà effettuata mediante procedura aperta e aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Maurizio Burlando.

Copia integrale del bando e di tutti i documenti di gara sono disponibili presso la piattaforma telematica regionale START al seguente indirizzo https://start.toscana.it.

La gara si svolgerà interamente in modalità telematica, le offerte dovranno essere inviate entro il 16/02/2022 ore 11:00.