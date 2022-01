Cantiere Toscana: in Maremma oltre 10,1 milioni

Marras e Spadi: “Risorse che aiutano a realizzare interventi importanti per le comunità”

Firenze: Dieci milioni e 184 mila euro è l'ammontare complessivo dei finanziamenti che arriveranno dalla Regione a nove Comuni della provincia di Grosseto per dodici interventi. Sono risorse che fanno parte degli oltre 120 milioni di fondi sviluppo e coesione sbloccati dal Governo per la Toscana e serviranno per realizzare interventi che vanno dalla mobilità all’istruzione, dall'ambiente ai beni culturali.

“Risorse che avevamo già annunciato con l’approvazione in giunta regionale di qualche tempo fa e che adesso si concretizzano – spiega Leonardo Marras, assessore all'economia della Regione Toscana e Donatella Spadi, consigliera regionale –. Si tratta di contributi molto attesi perché fondamentali per sostenere le amministrazioni nella realizzazione di interventi piccoli molto importanti per le comunità: come ad esempio il dragaggio del porto di Castiglione della Pescaia, in diversi comuni i lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle scuole primarie e dell'infanzia, il contributo al Comune di Grosseto per la realizzazione del parco del diversivo o il completamento del tratto a Monte Argentario della ciclovia tirrenica”. “Sono molto importanti – aggiungono – anche gli oltre 18 milioni di euro compresi nel pacchetto Cantiere Toscana per imprese: 9,6 milioni per ricerca e sviluppo e 9,2 milioni per informatizzazione e digitalizzazione, che la Regione utilizzerà per sostenere le realtà produttive di tutta la Toscana”.

In particolare, i comuni interessati dai finanziamenti sono:

Seggiano e Follonica, contributo di 20mila euro ciascuno per la realizzazione di orti urbani; Grosseto, contributo di 320.092 euro per la realizzazione di boschi urbani nel parco del diversivo e di 285 mila euro l'adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria di Braccagni;

Santa Fiora, contributo di 1.276.408 euro per il II lotto del restauro di Palazzo Sforza Cesarini e 240mila euro per l’allestimento museografico;

Cinigiano, contributo di 1.075.000 euro per l'adeguamento sismico della scuola primaria e di 259.444 per la manutenzione straordinaria della scuola d'infanzia

Scansano, contributo di 508.000 euro per l'ampliamento della scuola primaria

Scarlino, contributo di 1.800.000 euro per l'ampliamento della palestra della scuola primaria

Monte Argentario, contributo di 2.900.000 euro per la realizzazione del tratto di ciclovia tirrenica da Santa Liberata a Pozzarello

Castiglione della Pescaia, contributo di 1.480.000 euro per il dragaggio del porto