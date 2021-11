Lavoro, ecco le richieste della settimana

Grosseto: Nuova settimana e nuovi annunci di richiesta e offerta lavoro dalle aziende del Centro Servizio Grosseto.

Ecco le figure professionali più richieste.

1) Albergo a Marina di Grosseto ricerca per i mesi di novembre /dicembre 1 aiuto cuoca con esperienza nel settore possibilità di lavorare anche nel periodo di natale e capodanno e da marzo 2022 (cod 13636)



2) Albergo nella zona di Braccagni ricerca un cuoco/chef per tutta la stagione con esperienza no alloggio pat b automunito (cod 13683)



3) Pubblico esercizio a grosseto ricerca un aiuto cuoca con esperienza da novembre 2021 o un apprendista con minima esperienza (cod 13695)



4) Urgente pasticceria a santa fiora ricerca un pasticcere con esperienza anche di torte moderne si preferisce personale della zona o zone limitrofe ma si valuta alloggio lavoro tutto l anno (cod 13687)



5) Albergo nell’alta maremma ricerca un addetta al ricevimento con esperienza nel settore e conoscenza lingua inglese si valuta alloggio da dicembre 2021 (cod 13718) e un manutentore con esperienza nel settore si valuta alloggio (cod 13717) potrebbero essere anche una coppia



6) Albergo a grosseto ricerca una cameriera ai piani con esperienza di albergo o di addetta pulizie con esperienza pluriennale o al max di residence contratto per 1 anno con possibilità di rinnovo lavoro solo la mattina dalle 9.00 alle 13.00 (cod 13715)



7) Albergo a monte argentario ricerca per la prossima stagione 2022 da aprile a ottobre stagione lunga con possibilità di alloggio un maitre e secondo maitre con esperienza nel settore e conoscenza delle lingue e gestione del settore sala , chef de rang con esperienza di gestione della sala e conoscenza della lingua inglese , un barman e un secondo barman con esperienza di cocktails e gestione del settore e conoscenza della lingua inglese , un portiere di notte turnante (si preferisce della zona ma si valuta alloggio) con conoscenza della lingua inglese ed esperienza nel settore e un addetto al ricevimento con esperienza nel settore



8) Albergo nell’ alta maremma ricerca cameriera ai piani part time nel periodo invernale personale della zona o zone limitrofe da aprile a settembre full time (cod 13706) e un cameriere di sala solo per extra i fine settimana nel periodo invernale anche questo della zona o zone limitrofe e poi da aprile a settembre (cod 13707)



9) Albergo a 30km da Grosseto (zona scansano) ricerca una massaggiatrice con esperienza contratto a tempo determinato fino al 10 gennaio 2022 con possibilità di riassunzione subito a primavera 2022 no alloggio pat b automunita disponibile a lavorare soprattutto nei fine settimana e festivi (cod 13747)



10) Pubblico esercizio all’alberese ricerca un aiuto cuoca con esperienza nel settore da marzo a ottobre pat b automunita (cod 13739)



11) Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco/a per taglieri e antipasti con esperienza nel settore (cod 13737) e un barman/bar tender con esperienza nel settore di cocktails (cod 13738) per tutto il mese di dicembre poi da marzo/ottobre per la stagione e possibilità (da valutare) per i weekeend di gennaio e febbraio pat b automuniti



12) Campeggio nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca un addetta al ricevimento con ottimo tedesco e esperienza pluriennale nel settore da gennaio/febbraio 2022 pat b automunita (cod 13609)



13) Bar a grosseto ricerca una barista/caffetteria con esperienza di cameriera di sala 3 mesi di contratto a tempo determinato con possibilità di lavorare tutto l anno orario dalle 16 a chiusura 1 giorno di riposo preferibile contratto di apprendistato max 29 anni (cod 13734)



14) Struttura alberghiera a follonica ricerca un addetta al ricevimento con buono/ottimo tedesco e un addetto sala/bar zona follonica e limitrofi no alloggio da aprile a ottobre 2022 colloqui a partire da dicembre 2021 (cod 13775 e 13776)



15) Pubblico esercizio a circa 15 km da grosseto (zona campa gnatico) ricerca per tutto l anno un cameriere di sala con esperienza orario solo serale dalle 18.30 a chiusura pat b automunito (cod 13763) e un commis di sala max 29 anni per tutti i weekend invernali poi da aprile a ottobre full time pat b automunito (cod 13764), un pizzaiolo con esperienza di forno a legna da aprile 2022 con possibilità di lavoro a tempo indeterminato pat b automunito (cd 13765) e un aiuto cuoca con esperienza nel settore



17) pubblico esercizio all’alberese ricerca un aiuto cuoca con esperienza nel settore pat b automunita da marzo 2022 a ottobre 2022 turno spezzato no alloggio (cod13739)



18) pubblico esercizio a grosseto ricerca un cuoco/a per il mese di dicembre solo per i sabati da fine gennaio full time con possibilità di lavorare tutto l anno



19) albergo a capalbio ricerca da aprile a ottobre si valuta alloggio un addetto al ricevimento con esperienza e inglese buono (cod 13796), un portiere turnante con copertura di giorno e anche alcune volte di notte con esperienza e lingua inglese (cod 13795), uno chef de rang con esperienza di gestione della sala (cod 13798)un sous chef con esperienza pluriennale (cod 13797) e cameriera ai piani orario di giorno (cod 13799 ) con esperienza



Se vuoi candidarti a queste offerte:

invia il tuo curriculum a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contatta il centro servizio di grosseto tel 0564/416375