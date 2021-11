Il Social media marketing al centro del seminario gratuito organizzato dai Giovani imprenditori di Cna

Aperte le iscrizioni all’evento formativo in programma per venerdì 3 dicembre. Agostini: “Vogliamo dare gli strumenti per sfruttare al meglio le potenzialità del digitale”.



Grosseto: È sempre più importante, per le aziende che vogliono ampliare il loro mercato aumentando la base clienti o cercando nuove opportunità di sviluppo, conoscere ed utilizzare in maniera efficace il social media marketing.

Per questo, i Giovani imprenditori di Cna Grosseto hanno organizzato, per venerdì 3 dicembre, un incontro gratuito dedicato al Social media marketing. “Uno dei rischi che le imprese incontrano – dice Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto - è quello di non riuscire a sfruttare tutte le potenzialità del web e dei social media stessi, sprecando così energie e risorse. Da qui il nostro desiderio di organizzare un incontro formativo gratuito, in modo da dare la possibilità ai tanti giovani imprenditori del nostro territorio, di acquisire informazioni utili”.

All’incontro, che è il primo di una serie di appuntamenti su vari temi che i Giovani imprenditori organizzeranno, sarà presente anche l’assessore del Comune di Grosseto allo Sviluppo economico e alle attività produttive, Bruno Ceccherini.

L’appuntamento è venerdì 3 dicembre, alle 17, nella sede di Cna Grosseto, in via Birmania 96. Sarà presente un esperto del settore che, affiancato dal presidente dei Giovani imprenditori Cna, Michele Agostini, spiegherà le opportunità legate ai Social media per la promozione della propria attività, ma anche i pericoli che nascono da un inattento, disinformato ed eccessivo uso dei social.

Per partecipare è necessario iscriversi, contattando Debora Pizzetti allo 0564/471214 oppure Elena Dolci allo 0564/471228.

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti. Al termine del seminario è previsto un aperitivo con la degustazione di prodotti offerti da alcune imprese associate.