'Concessioni demaniali: gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato'

Se ne parla con Cna

Grosseto: È in programma per lunedì 29 novembre, alle 11, l’incontro dal titolo “Concessioni demaniali: gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato” promosso da Cna Grosseto e Cna Livorno per affrontare, insieme all’aiuto di esperti, gli scenari aperti dal recente pronunciamento con l’obiettivo di analizzare nel dettaglio la situazione.

Con la recente sentenza del Consiglio di Stato, infatti, le concessioni demaniali dovranno essere messe a gara entro due anni. Il pronunciamento è annullato tutto i provvedimenti varati dai precedenti governi, che aveva prolungato le concessioni in essere fino al 2033. L’incontro di lunedì, quindi, sarà un’occasione per confrontarsi con esperti e politici. Questo il programma: saluti di Anna Rita Bramerini e Dario Talini, direttori di Cna Grosseto e Cna Livorno; interventi introduttivi dei presidenti dei Balneatori dei due territori Adalberto Sabbatini, e Ilaria Piancastelli e di Gabriele Fusini, presidente di Cna Nautica Toscana. A seguire, relazione di Cristiano Tomei, coordinatore nazionale di Cna Balneatori e dell’avvocato Edoardo Brusco.

Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (per le imprese della provincia di Grosseto) e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (per le imprese della provincia di Livorno): gli interessati riceveranno il link per prendere parte all’incontro online.