Epaca, domande di esonero contributi Inps filiere agricole

Grosseto: Sono arrivate le indicazioni operative da parte dell'Inps per procedere alla presentazione delle domande di esonero contributivo relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, lo rende noto Epaca Coldiretti Grosseto.

Per accedere al beneficio i lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli devono inoltrare entro il 4 dicembre la relativa istanza esclusivamente per via telematica all'Istituto. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione a mezzo specifica news dell'importo autorizzato. Dopo 30 giorni da tale comunicazione i beneficiari dell'esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l'importo autorizzato.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Epaca Via Roccastrada n.2, Grosseto

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. <mailto:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. >

Tel. 0564/438928 oppure 438916