Liberi agricoltori e Movimento produttori in difesa dell'agricoltura

Bella esperienza il confronto con i Giovani Toscani

Grosseto: "Credere nei Giovani Agricoltori dandogli il nostro supporto e le nostre esperienze, può generare un locomotore in Agricoltura , cosa non facile per una colpa che non va attribuita agli agricoltori ma al fallimento negli anni della politica e dei sindacati storici agricoli , che non hanno saputo tutelare il reddito agli Agricoltori ma nello stesso tempo un cibo salubre al consumatore. Ma il detto dice finché c'è vita c'è speranza", queste le parole di Mimmo Viscanti, rappresentante Puglia, Confederazione Italiana Liberi Agricoltori.

Bellissimo incontro ieri a Grosseto tra Movimento Produttori e la Confederazione Liberi Agricoltori, dal problema degli aumenti di costi produzione al prezzo dei prodotti agricoli, un futuro che guarda verso una Confederazione che ha voglia di tutelare veramente le imprese agricole, provare a cambiare il "meccanismo".

Più volte il Movimento Produttori Italiani ha provato a smuovere l'interesse delle varie associazioni, insieme ad altri gruppi o comitati, tante le lotte fatte sul prezzo del latte, sulle predazioni insieme al Comitato Pastori D'italia che da anni si batte su questa problematica e finalmente qualcuno si sta muovendo verso la giusta direzione! Presto gli Allevatori e Agricoltori hanno intenzione di unirsi per trattare i prezzi dei prodotti agricoli, ad oggi venduti sotto costo di produzione e la spalla della Confederazione Italiana Liberi Agricoltori di sicuro porterà buoni risultati come già fatto in Puglia e Sardegna! Ci auspichiamo una forte partecipazione di tutti coloro che ancora credono in un agricoltura in mano agli imprenditori agricoli e non in mano ai sindacati".