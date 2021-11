Epaca Coldiretti Grosseto: 'Quali novitÃ  sulle pensioni?'

Epaca Coldiretti Grosseto: 'Quali novità sulle pensioni?'

Grosseto: Molte le novità nel 2022 per le pensioni, le sintetizza la Responsabile Provinciale di Epaca Coldiretti Grosseto, Gabriella Camilli.

1. ARRIVA QUOTA 102 : E' confermata la fine di quota 100 al 31 dicembre 2021. Al suo posto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 si potrà accedere alla pensione con 64 anni e 38 di contributi.



2. APE SOCIAL : Si rinnova anche nel 2022 l'Ape sociale, cioè la possibilità di ricevere, in attesa di maturare l'età per la pensione di vecchiaia (67 anni anche nell'anno 2022), l'erogazione di un sussidio mensile d'importo massimo di 1.500 euro lordi a carico dello stato.



3. AMPLIATE LE CATEGORIE PROFESSIONALI che possono accedere all'Ape sociale con 63 anni e 36 di contributi. Si aggiungono magazzinieri, estetisti, portantini, personale addetto alla consegna delle merci, lavoratori delle pulizie, conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento.



4. OPZIONE DONNA. E' vero che viene rinnovata anche nel 2022 ma aumentano di due anni i requisiti anagrafici (da 58 a 60 le dipendenti; da 59 a 61 le autonome). Nello specifico potranno lasciare le lavoratrici, pubbliche e private, dipendenti o autonome, se entro il 31 dicembre 2021 hanno compiuto 60 anni d'età (61 se autonome) e almeno 35 anni di contributi.





Gli uffici di Epaca Grosseto sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. <mailto:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. >

Tel. 0564/438928 oppure 438916