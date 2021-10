Premio Cambiamenti: venerdì i vincitori della selezione territoriale

Grosseto: Il 22 ottobre, alle 16, nella sede di Cna Grosseto, la premiazione delle tre imprese della provincia giudicate più innovative. Saranno presentate anche le aziende scelte per la selezione regionale.

È in programma per venerdì 22 ottobre, alle 16, nella sede di Cna Grosseto in via Birmania 96, la premiazione territoriale di “Cambiamenti”, il premio al pensiero innovativo delle giovani imprese italiane, promosso da Cna nazionale e realizzato grazie al contributo di molti sponsor.

In palio 20mila euro e tanti altri premi per l’impresa italiana più innovativa.

Sono candidate al premio anche delle imprese grossetane che saranno presentate venerdì, nel corso di un incontro con la stampa che vede la presenza di Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto, Simone Gualandi, presidente regionale dei Giovani imprenditori di Cna toscana, Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto, Anna Rita Bramerini, direttore, e Debora Pizzetti, responsabile dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto.

Venerdì, inoltre, le tre imprese giudicate migliori tra quelle individuate per la selezione regionale, saranno premiate dall’associazione grossetana degli artigiani e della piccola e media impresa.