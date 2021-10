Green pass sui luoghi di lavoro: con Cna formazione e consulenza gratuita per gli associati

Bramerini: “Pur registrando sensibilità diverse dei nostri associati sull’argomento abbiamo deciso di aiutare le nostre imprese per evitare sanzioni”.

Grosseto: Da venerdì 15 ottobre entrerà in vigore la norma che regola il possesso del green pass, la certificazione verde, sui luoghi di lavoro. Il decreto, emanato dal Governo, introduce una serie di obblighi a carico dei datori di lavoro, che avranno il compito di controllare il possesso della certificazione e sanzionare il personale non in regola con i requisiti richiesti.

“Pur registrando sensibilità diverse dei nostri associati sull’argomento - spiega il direttore Anna Rita Bramerini – abbiamo deciso di aiutare le nostre imprese per evitare sanzioni. La norma su Green pass, infatti, prevede per il datore di lavoro una serie di adempimenti e di verifiche da effettuare, che non sono di semplice applicazione. Per questo abbiamo deciso di creare un pacchetto di formazione e consulenza gratuito per tutti i nostri associati”.

Tutti gli associati di Cna, quindi, riceveranno le informazioni necessarie per adempiere correttamente alle nuove regole e chi lo desidera, inoltre, potranno partecipare a un incontro formativo online, nell’aula virtuale di Cna sulla piattaforma Zoom, in programma per giovedì 14 ottobre, alle 17. “Tutte le imprese associate riceveranno il link per partecipare all’incontro con i nostri esperti – aggiungere Bramerini – e avranno così l’opportunità anche di fare domande, chiarire dubbi, approfondire temi”.