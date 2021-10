La Camera di commercio lancia l’Open day su Facebook per presentare tutte le opportunità di sostegno alle imprese

Il 5 ottobre, dalle 10 alle 12, le dirette sui bandi camerali.



Grosseto: Martedì 5 ottobre al via l’Open day dedicato ai bandi camerali. A partire dalle 10, ogni quarto d’ora, sulla pagina Facebook si susseguiranno le dirette– ciascuna dedicata ad un diverso bando, in totale sette - condotte dai funzionari del Servizio di Promozione e Sviluppo Economico.

Si tratta di un’iniziativa pensata per diffondere e spiegare in modo semplice e chiaro le molte opportunità di contributo e sostegno attive in questo momento: dal bando per i servizi digitali in ambito turistico, ai voucher per l’innovazione e per la green economy, dai contributi per percorsi di formazione e aggiornamento per gli impiantisti delle imprese artigiane ai voucher per promuovere tirocini curriculari nell’ambito del master di primo livello “SSOMPL – Smart and Sustainable Operations in Maritime and Port Logistics”, dai contributi alle imprese per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro all’assegnazione di finanziamenti a tasso agevolato per anticipo fatture verso la PA.



Per seguire l'open day non occorre iscriversi ma semplicemente collegarsi alla pagina https://www.facebook.com/CameracommercioMaremmaTirreno/



Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.