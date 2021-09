Artemare Club per il futuro dei giovani nella Nautica consiglia i corsi ISYL

Monte Argentario: Per le professioni e carriere nel mondo dello Nautica, cultura e formazione sono determinanti soprattutto per le nuove generazioni che, con competenze sviluppate e educate, potranno competere e trovarsi a proprio agio in qualsiasi contesto internazionale e la Fondazione ISYL - Italian Superyacht Life annuncia la partenza da ottobre di tre nuovi corsi di formazione nel settore della nautica di lusso.

La Fondazione ISYL è un ITS - Istituto Tecnico Superiore toscano con sede a Viareggio, cuore del settore nautico italiano, nato con l’obiettivo di organizzare corsi di formazione altamente professionalizzanti e di nuove figure professionali nel settore della nautica da diporto ed esperti di marketing nella moda e nel comparto del lusso. ISYL è affiancata nello svolgimento dei percorsi di formazione da cinque cantieri navali Azimut Benetti Group, Cantieri Navali Codecasa, Overmarine Group, Perini Navi e Rossinavi, attivi nella preparazione tecnica specifica dei giovani per contribuire alla crescita del settore, da NAVIGO società per l’innovazione e lo sviluppo della nautica, con finanziamenti della Regione Toscana - i corsi sono cofinanziati dal POR FSE 2014-2020, asse A , Occupazione, inserito nell’ambito di GIOVANISì www.giovanisi.it , il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.



I corsi sono a disposizione di diplomati, dai 18 fino a 30 anni non compiuti, e ci sono tre percorsi di studio: Designer nella produzione e manutenzione di yacht; Yachting surveyor; Esperto marketing internazionale nel lusso e nella moda. I posti disponibili sono 75 per altrettanti giovani diplomati che vogliano cogliere una grande opportunità di acquisire conoscenze, competenze tecniche, avvicinarsi nel mondo del lavoro e trovare occupazione nella nautica da diporto e in altri settori strategici come logistica e turismo. I corsi si svolgeranno prevalentemente a Viareggio, tra i primi distretti nautici al mondo per produzione e know-how, nel campus Isyl nella nuova sede logistica di Villa Borbone con disponibilità di alloggi per gli studenti fuori sede nel Villaggio diffuso Isyl. Tutte le attività scolastiche di didattica e stage saranno svolte tenendo conto delle normative vigenti per il contrasto del Covid-19. Le domande per tutti e tre i corsi dovranno essere presentate alla Fondazione ISYL. I corsi prenderanno avvio entro il 30 ottobre 2021.



Direttore generale della Fondazione è l’Ammiraglio Cristiano Aliperta con lunga permanenza in incarichi di vertice all’IMO - International Maritime Organization, stimato compagno d’Accademia Navale del comandante Daniele Busetto, timoniere di Artemare Club.



I bandi per le iscrizioni sono sul sito www.isyl.it oppure contattare l’Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile I.S.Y.L. ITALIAN SUPERYACHT LIFE – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. telefono 366 977 9262.