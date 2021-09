Aperte le iscrizioni al corso di oreficeria della Confcommercio

Appuntamento mercoledì 15 settembre con un incontro informativo

Grosseto: Sono aperte le le iscrizioni per partecipare al corso di oreficeria targato Ascom Confcommerco Grosseto. “Il corso, riconosciuto dalla Regione Toscana, è fruibile in moduli separati e intende formare figure professionali in grado di unire tradizione orafa e innovazione - spiegano dall'associazione - Non sono richiesti particolari requisiti per partecipare o precedenti esperienze nel campo, basta la voglia di imparare le basi di un mestiere creativo ed affascinante, che offre ancora oggi interessanti prospettive occupazionali. Ricordiamo infatti che il 90% dei nostri ex allievi ha trovato uno sbocco professionale nel settore”.

Finalizzato a fornire conoscenze teoriche e pratiche del settore, il corso principale è di 150 ore, e la docenza è affidata ad esperti orafi-gioiellieri.

Alessandra Merli, presidente provinciale del sindacato Federpreziosi Confcommercio Grosseto illustrerà il corso nei dettagli in un incontro informativo che si svolgerà mercoledì prossimo15 settembre 2021 alle ore 19.00 presso le aule dell’associazione, di via Tevere 17.

L'invito a partecipare è rivolto a tutti gli interessati che avranno modo di rivolgere agli organizzatori domande ed eventuali richieste.

Per ricevere maggiori informazioni sul corso di oreficeria o, direttamente, per iscrizioni, in alternativa scrivere una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .