Nuovo bonus fino a 800 euro mensili per i titolari di partita IVA

Confcommercio Grosseto al fianco dei liberi professionisti per aiutarli nelle domande. Per il 2021 il termine per presentare le istanze è fissato al 31 ottobre.



Grosseto: Tra i vari ristori predisposti in questi ultimi mesi per sostenere le attività economiche pesantemente danneggiate dalla pandemia, si annovera anche il cosiddetto “bonus ISCRO”, Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, concepita come un aiuto ai professionisti con partita Iva iscritti alla gestione separata dell’Inps.

“Questa volta il bonus è destinato ai lavoratori autonomi, liberi professionisti – precisano dalla Confcommercio di Grosseto - Attenzione però: per usufruire dell’indennità Iscro i potenziali beneficiari devono presentare domanda soltanto per via telematica entro il 31 ottobre”.



L’associazione ricorda che l’indennità va da 250 euro agli 800 euro mensili.



Nell’elenco dei requisiti: l’avere prodotto un reddito da lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi conseguiti nei tre anni anteriori, l’avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza, un reddito non superiore a 8.145 euro, essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria, essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni.

Nel bando si legge anche che per accedere al bonus non bisogna essere titolari di trattamento pensionistico diretto e neanche essere beneficiari di reddito di cittadinanza.



Confcommercio Grosseto rimane a disposizione per le istanze. Gli interessati possono scrivere ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.