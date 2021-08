Green pass nei luoghi di lavoro: Cna favorevole a una legge che ne estenda l’obbligo

Bramerini: “Necessario ogni sforzo per combattere il virus ed evitare altre chiusure generalizzate”

Grosseto: “È necessario compiere ogni sforzo per sconfiggere il virus e lasciarsi alle spalle restrizioni e chiusure che avrebbero effetti devastanti a livello economico e sociale”.

Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto, riassume così la posizione dell’associazione sull’estensione del Green pass nei luoghi di lavoro.

Con lo stesso spirito di responsabilità con cui artigiani e piccole imprese hanno condiviso e applicato i Protocolli sulla sicurezza, ora sostengono la necessità di diffondere la vaccinazione per uscire il prima possibile dall’emergenza pandemica. E’ quanto ha indicato la Confederazione nazionale nel corso dell’incontro promosso dai ministri del lavoro, Andrea Orlando, e della salute, Roberto Speranza, con le parti sociali. La confederazione quindi è favorevole all’estensione del green pass nei luoghi di lavoro precisando tuttavia che è necessaria una legge.

“Serve chiarezza e coerenza delle norme – sottolinea Bramerini – perché l’adozione del green pass nei luoghi di lavoro pone una serie di problematiche per gli artigiani e le micro imprese che svolgono lavori a contatto diretto con la clientela. In questi mesi di pandemia la categoria ha mostrato una grande responsabilità, sottoscrivendo protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro e applicandoli in modo rigoroso. Per questo, siamo convinti che con una legge chiara sul green pass nei luoghi di lavoro gli artigiani faranno la loro parte”.